Предатель "Барселоны" впервые объяснил свой побег в ПСЖ

18-летний полузащитник Педро Фернандес, более известный как Дро, впервые публично высказался после громкого ухода из "Барселоны" и перехода в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Ранее парижский клуб официально объявил о трансфере хавбека за сумму около 8 миллиона евро.

Сам футболист уверен, что сделал правильный выбор:

"Я невероятно счастлив и взволнован. Это момент огромной гордости для меня и моей семьи. Очень жду начала этого этапа", - отметил Дро в своём первом интервью клубной пресс-службе.

Полузащитник подчеркнул, что воспринимает переход как логичный шаг в развитии карьеры:

"После академии "Барселоны" пришло время двигаться дальше. Я хочу продолжать расти как игрок и считаю, что сейчас нет места лучше, чем ПСЖ".

Отдельно Дро отметил проект парижского клуба, сделавший ставку на молодёжь:

"Здесь невероятная атмосфера для развития. Молодая команда, амбициозный проект, доверие со стороны тренера и клуба - именно поэтому я здесь".

Напомним, что Дро Фернандес начал заниматься футболом в команде "Валь Миньор". В 2022 году присоединился к Ла Масии, юношеской академии "Барселоны". Летом 2025-го был впервые вызван на сборы основной команды главным тренером Ханс-Дитером Фликом. 16 августа 2025-го впервые попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Мальорки", однако на поле не появился.

28 сентября 2025-го дебютировал за основную команду "сине-гранатовых", выйдя в стартовом составе на матч чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад".

Ранее стало известно, что "Барселона" достигла договорённости с молодым талантом по контракту с рекордными отступными.

