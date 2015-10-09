Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:35
 

"Барселона" договорилась о контракте с талантом за миллиард

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" договорилась о контракте с талантом за миллиард ©ФК "Барселона"

"Барселона" достигла устной договоренности с испанским полузащитником Фермином Лопесом по условиям нового долгосрочного контракта, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" достигла устной договоренности с испанским полузащитником Фермином Лопесом по условиям нового долгосрочного контракта, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обновлённое соглашение будет действовать до лета 2031 года и предусматривает существенное повышение заработной платы футболиста.

По информации издания La Vanguardia, оклад 22-летнего хавбека в каталонском клубе увеличится примерно на 50 процентов. Также вырастет и сумма отступных: если сейчас она составляет 500 миллионов евро, то после подписания нового контракта достигнет рекордного 1 миллиард евро.

Официально о продлении соглашения планируется объявить после заключительного матча общего этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном", который пройдёт 28 января 2026 года.

Летом в испанских СМИ появлялись слухи о возможном уходе Фермина из "Барселоны". Сообщалось, что серьёзный интерес к игроку проявлял "Челси", готовый заплатить за его трансфер около 40 млн евро.


Фермин Лопес выступает за основную команду "сине-гранатовых" с 2022 года и является воспитанником клубной академии. В текущем сезоне полузащитник демонстрирует высокую результативность: на его счету 10 голов и 10 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Действующий контракт Фермина с "Барселоной" был подписан в октябре 2024 года и рассчитан до июня 2029-го. По данным Capology, по этому соглашению хавбек зарабатывает около 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Жирона 21 6 7 8 21-35 25
10 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Челси
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!