"Барселона" договорилась о контракте с талантом за миллиард

"Барселона" достигла устной договоренности с испанским полузащитником Фермином Лопесом по условиям нового долгосрочного контракта, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обновлённое соглашение будет действовать до лета 2031 года и предусматривает существенное повышение заработной платы футболиста.

По информации издания La Vanguardia, оклад 22-летнего хавбека в каталонском клубе увеличится примерно на 50 процентов. Также вырастет и сумма отступных: если сейчас она составляет 500 миллионов евро, то после подписания нового контракта достигнет рекордного 1 миллиард евро.

Официально о продлении соглашения планируется объявить после заключительного матча общего этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном", который пройдёт 28 января 2026 года.

Летом в испанских СМИ появлялись слухи о возможном уходе Фермина из "Барселоны". Сообщалось, что серьёзный интерес к игроку проявлял "Челси", готовый заплатить за его трансфер около 40 млн евро.

Фермин Лопес выступает за основную команду "сине-гранатовых" с 2022 года и является воспитанником клубной академии. В текущем сезоне полузащитник демонстрирует высокую результативность: на его счету 10 голов и 10 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Действующий контракт Фермина с "Барселоной" был подписан в октябре 2024 года и рассчитан до июня 2029-го. По данным Capology, по этому соглашению хавбек зарабатывает около 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

