ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте подтвердил переход воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса, более известного как Дро, передают Vesti.kz.

Контракт до 2030 года

18-летний испанский футболист подписал долгосрочное соглашение с французским грандом, рассчитанное до лета 2030 года. В новой команде Фернандес будет выступать под 27-м номером.

Путь через академию "Барселоны"

Фернандес прошёл все ступени знаменитой академии "сине-гранатовых" и в 2025 году сумел дебютировать за основную команду каталонцев. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах и отметился одной результативной передачей.

Опыт в сборных Испании

На международном уровне молодой полузащитник регулярно вызывался в юношеские и молодёжные сборные Испании, где считался одним из перспективных игроков своего поколения.

Dro Fernández s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️



Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

Ситуация в Лиге 1

После 19 туров чемпионата Франции ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Ранее главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично вмешался в трансферную политику клуба и заблокировал возможный трансфер - подробности по ссылке.

Добавим также, что в "Барселоне" высказались о "предательстве" игрока и его переходе в ПСЖ.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

