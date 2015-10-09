ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте подтвердил переход воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса, более известного как Дро, передают Vesti.kz.
Контракт до 2030 года
18-летний испанский футболист подписал долгосрочное соглашение с французским грандом, рассчитанное до лета 2030 года. В новой команде Фернандес будет выступать под 27-м номером.
Путь через академию "Барселоны"
Фернандес прошёл все ступени знаменитой академии "сине-гранатовых" и в 2025 году сумел дебютировать за основную команду каталонцев. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах и отметился одной результативной передачей.
Опыт в сборных Испании
На международном уровне молодой полузащитник регулярно вызывался в юношеские и молодёжные сборные Испании, где считался одним из перспективных игроков своего поколения.
Ситуация в Лиге 1
После 19 туров чемпионата Франции ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков.
