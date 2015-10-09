Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 07:15
 

ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"

  Комментарии

ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны" Луис Энрике - главный тренер ФК ПСЖ. ©ФК "Пари Сен-Жермен"

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте подтвердил переход воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса, более известного как Дро, передают Vesti.kz.

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте подтвердил переход воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса, более известного как Дро, передают Vesti.kz.

Контракт до 2030 года

18-летний испанский футболист подписал долгосрочное соглашение с французским грандом, рассчитанное до лета 2030 года. В новой команде Фернандес будет выступать под 27-м номером.

Путь через академию "Барселоны"

Фернандес прошёл все ступени знаменитой академии "сине-гранатовых" и в 2025 году сумел дебютировать за основную команду каталонцев. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах и отметился одной результативной передачей.

Опыт в сборных Испании

На международном уровне молодой полузащитник регулярно вызывался в юношеские и молодёжные сборные Испании, где считался одним из перспективных игроков своего поколения.

Ситуация в Лиге 1

После 19 туров чемпионата Франции ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Ранее главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично вмешался в трансферную политику клуба и заблокировал возможный трансфер - подробности по ссылке.

Добавим также, что в "Барселоне" высказались о "предательстве" игрока и его переходе в ПСЖ.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 19 14 3 2 41-15 45
2 Ланс 19 14 1 4 33-16 43
3 Марсель Олимпик 19 12 2 5 44-20 38
4 Лион 19 11 3 5 32-20 36
5 Лилль 19 10 2 7 34-29 32
6 Ренн Стад 19 8 7 4 30-27 31
7 Страсбур 19 9 3 7 32-23 30
8 Тулуза 19 8 5 6 31-23 29
9 Лорьян 19 6 7 6 25-30 25
10 Монако ФК 19 7 3 9 28-33 24
11 Анже 19 6 5 8 20-25 23
12 Брест 19 6 4 9 24-31 22
13 Ницца Олимпик 19 6 3 10 25-36 21
14 Гавр 19 4 8 7 16-24 20
15 Париж 19 5 5 9 24-32 20
16 Нант 19 3 5 11 18-34 14
17 Осер 19 3 3 13 14-29 12
18 Метц 19 3 3 13 21-45 12

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ньюкасл Юнайтед
Проголосовало 2 человек

