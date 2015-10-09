Хаби Алонсо назвал условия возвращения в бывший клуб

Экс-наставник мадридского "Реала" и леврекузенского "Байера", баскский специалист Хаби Алонсо обозначил условие новому клубу для возвращения на "тренерский мостик", передают Vesti.kz.

Алонсо озвучил трансферные пожелания

По информации Indykaila New, Алонсо дал понять руководству английского "Ливерпуля", что в случае назначения главным тренером рассчитывает на подписания нескольких игроков.

В его списке оказались защитник сборной Нидерландов Микки ван де Вен из "Тоттенхэма", английский полузащитник Адам Уортон из "Кристал Пэлас", а также атакующие футболисты из Франции Брэдли Барколя (ПСЖ) и Майкл Олисе ("Бавария").

Контакты с клубом и ситуация на "Энфилде"

Ранее представители мерсисайдцев провели первые положительные переговоры с Алонсо, и сам испанец не против возглавить команду. Напомним, Хаби выступал за "Ливерпуль" с 2004 по 2009 год, а летом прошлого года возглавил мадридский "Реал", с которым сотрудничество было расторгнуто 12 января.

Сейчас положение главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота остаётся нестабильным: каждый матч напрямую влияет на его будущее на "Энфилде". После 23 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "красные" набрали 36 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что во время игроцкой карьеры Алонсо выступал за мерсисайдский клуб в период с 2004 по 2009 годы.

Алонсо перед уходом посоветовал Пересу продать звезду "Реала": раскрыто его имя

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!