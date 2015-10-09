Энрике связался с лидером "Барселоны" и предложил перейти в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике вновь обратил внимание на игроков "Барселоны" и на этот раз сделал ставку на одного из лидеров каталонцев, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, испанский специалист лично связался с Рафиньей, чтобы обсудить возможный переход в парижский клуб уже ближайшим летом.

Энрике считает бразильского вингера идеальным элементом своего проекта. Тренеру импонируют его интенсивность, самоотдача, работа без мяча и умение решать эпизоды на фланге.

Сообщается, что контакт не ограничился формальным интересом - наставник ПСЖ общался как с самим игроком, так и с его окружением.

В Париже готовы подкрепить интерес серьёзным финансовым предложением. ПСЖ рассматривает Рафинью как потенциального лидера обновлённой команды и готов предложить ему ключевую роль.

В "Барселоне" к ситуации относятся осторожно. С одной стороны, клуб по-прежнему испытывает финансовое давление, и крупная продажа могла бы помочь с балансом. С другой - Рафинья остаётся одним из самых стабильных игроков состава, и расставаться с ним не спешат.

Сам футболист пока не настроен на уход. Рафинья чувствует доверие в "Барселоне" и хочет продолжить карьеру именно в Каталонии. Однако трансферное окно только начинается, и при серьёзном предложении ситуация может измениться.

Чем хорош Рафинья?

Отметим, что Рафинья за последнее время превратился в одного из системообразующих футболистов "Барселоны". В составе каталонцев он дважды выигрывал Ла Лигу - в сезонах 2022/23 и 2024/25, а также завоевал Кубок Испании и Суперкубки страны.

Бразилец вписал своё имя в историю клуба, установив рекорд "Барсы" по количеству результативных действий за один розыгрыш Лиги чемпионов - 13 голов и 8 ассистов, превзойдя достижение Лионеля Месси.

Кроме того, Рафинья был признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании-2025 и получил награду игрока месяца Ла Лиги в августе 2024 года.

Ранее стало известно, что один из самых перспективных молодых футболистов "Барселоны" принял решение рассмотреть уход из клуба из-за Ямаля.

