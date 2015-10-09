Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:35
 

Восходящая звезда "Барселоны" решил уйти из клуба из-за Ламина Ямаля

Восходящая звезда "Барселоны" решил уйти из клуба из-за Ламина Ямаля

Шведский вингер "Барселоны" Руни Бардгджи сообщил руководству клуба о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за жёсткой конкуренции на своей позиции, передают Vesti.kz.

Шведский вингер "Барселоны" Руни Бардгджи сообщил руководству клуба о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за жёсткой конкуренции на своей позиции, передают Vesti.kz.

Конкуренция, в которой нет шансов

Как сообщает El Nacional, ключевой причиной возможного ухода Бардгджи стало стремительное становление Ламина Ямаля. Юный испанец считается неприкасаемым игроком основы и одним из столпов спортивного проекта каталонцев, фактически монополизировав позицию правого вингера.

Желание играть и развиваться

В свои 20 лет Бардгджи понимает, что для дальнейшего роста ему необходима стабильная игровая практика. Швед не хочет надолго закрепляться в статусе игрока ротации, опасаясь, что регулярное пребывание на скамейке запасных может затормозить его развитие в самый важный момент карьеры.

По этой причине футболист уже выразил желание сменить клуб ближайшим летом. Приоритетным вариантом для него является аренда с гарантированным игровым временем, однако полноценный трансфер также не исключён, если предложение устроит "Барселону".


Высокая оценка внутри клуба

Несмотря на ситуацию, в "Барселоне" сходятся во мнении, что Руни Бардгджи остаётся одним из самых талантливых молодых игроков нынешнего состава. Каждый шанс, полученный шведом, сопровождался зрелой и качественной игрой, даже в сложных матчах. Однако спортивная реальность всё чаще перевешивает позитивные ожидания.

Карьера Руни Бардгджи в "Барсе"

Напомним, Руни Бардгджи перешёл в стан "сине-гранатовых" летом прошлого года из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро. В своём дебютном сезоне за каталонский клуб швед провёл 17 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вингера составляет 10 миллионов евро.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Жирона 21 6 7 8 21-35 25
10 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

