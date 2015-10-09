Восходящая звезда "Барселоны" решил уйти из клуба из-за Ламина Ямаля

Шведский вингер "Барселоны" Руни Бардгджи сообщил руководству клуба о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за жёсткой конкуренции на своей позиции, передают Vesti.kz.

Конкуренция, в которой нет шансов

Как сообщает El Nacional, ключевой причиной возможного ухода Бардгджи стало стремительное становление Ламина Ямаля. Юный испанец считается неприкасаемым игроком основы и одним из столпов спортивного проекта каталонцев, фактически монополизировав позицию правого вингера.

Желание играть и развиваться

В свои 20 лет Бардгджи понимает, что для дальнейшего роста ему необходима стабильная игровая практика. Швед не хочет надолго закрепляться в статусе игрока ротации, опасаясь, что регулярное пребывание на скамейке запасных может затормозить его развитие в самый важный момент карьеры.

По этой причине футболист уже выразил желание сменить клуб ближайшим летом. Приоритетным вариантом для него является аренда с гарантированным игровым временем, однако полноценный трансфер также не исключён, если предложение устроит "Барселону".

Высокая оценка внутри клуба

Несмотря на ситуацию, в "Барселоне" сходятся во мнении, что Руни Бардгджи остаётся одним из самых талантливых молодых игроков нынешнего состава. Каждый шанс, полученный шведом, сопровождался зрелой и качественной игрой, даже в сложных матчах. Однако спортивная реальность всё чаще перевешивает позитивные ожидания.

Карьера Руни Бардгджи в "Барсе"

Напомним, Руни Бардгджи перешёл в стан "сине-гранатовых" летом прошлого года из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро. В своём дебютном сезоне за каталонский клуб швед провёл 17 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вингера составляет 10 миллионов евро.

