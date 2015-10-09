Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:55
 

Футболист "Реала" раскрыл главный плюс нового тренера после ухода Алонсо

18-летний аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно признался, что после смены главного тренера в мадридском "Реале" чувствует себя заметно увереннее на поле, передают Vesti.kz

В интервью DSports футболист отметил, что назначение Альваро Арбелоа стало важным фактором в его прогрессе.

По словам Мастантуоно, новый тренерский штаб оказывает серьёзную поддержку молодым игрокам и даёт им необходимое доверие.

"Хаби Алонсо поверил в меня и дал возможность оказаться в "Реале", за что я ему благодарен. Но сейчас Арбелоа и его команда очень помогают нам.

Они дают уверенность, а для футболиста это главное. Поэтому я играю более раскрепощённо", - заявил аргентинец.

Мастантуоно также подчеркнул, что именно доверие тренера помогает ему раскрывать потенциал и чувствовать себя частью команды. Он выразил уверенность, что при нынешнем штабе "Реал" способен достичь поставленных целей. << />>

LO QUE LE PIDIÓ ÁLVARO ARBELOA A MASTANTUONO 🗣️

⚪ El argentino comentó que el nuevo cuerpo técnico de Real Madrid le dio una mayor confianza.

🫂 Además, le deseó el mejor de los destinos a Xabi Alonso.@NachitoTV en #FútbolTotal pic.twitter.com/RNFR1hMa1W

Франко Мастантуоно стал игроком мадридского "Реала" летом 2025 года, перебравшись в испанский гранд из аргентинского "Ривер Плейта". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне молодой полузащитник уже провёл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и одну голевую передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость аргентинца оценивается примерно в 50 миллионов евро.

