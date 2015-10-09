Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 14:10
 

Звезда за 150 миллионов сообщил "Реалу" о готовности уйти из клуба

Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Будущее бразильского вингера Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом — игрок дал понять руководству, что готов покинуть клуб, передают Vesti.kz.

Крайний нападающий уведомил руководство "сливочных" о своей позиции по контрактной ситуации. Как сообщает El Nacional, 24-летний футболист готов рассмотреть вариант с уходом из Мадрида, если переговоры о продлении соглашения не будут завершены до апреля.

На фоне неопределённости активизировался интерес со стороны французского "Пари Сен-Жермен". Ранее сообщалось, что парижский клуб во главе с Нассером Аль-Хелаифи внимательно следит за развитием ситуации и рассматривает Винисиуса как одну из главных трансферных целей.

Отмечается, что сам игрок рассчитывает на контракт с зарплатой порядка 30 миллионов евро в год.


Винисиус перешёл в "Реал" из бразильского "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро и со временем стал одним из ключевых игроков команды. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Действующее соглашение бразильца с "королевским клубом" рассчитано до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Винисиуса Жуниора оценивается в 150 миллионов евро.

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

