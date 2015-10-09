Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 13:38
 

Хаби Алонсо провёл секретные переговоры с новым клубом. Известны детали

В "Ливерпуле" всерьёз готовятся к возможным изменениям на тренерском мостике, передают Vesti.kz

Как сообщает инсайдер Indykaila, представители мерсисайдского клуба провели закрытую встречу с Хаби Алонсо. Переговоры состоялись в Испании в конце января и проходили в конфиденциальном формате.

Алонсо готов возглавить "Ливерпуль"

По данным источника, стороны обсудили стратегию развития команды, тренерское видение Алонсо, а также планы на ближайшие трансферные окна. Испанский специалист открыт к варианту возглавить "Ливерпуль" летом 2026 года.

Отдельный акцент был сделан на возможном обновлении состава "красных".

На фоне этих переговоров позиции Арне Слота внутри клуба выглядят всё менее устойчивыми. В руководстве "Ливерпуля" сомневаются, что нидерландский специалист сохранит пост в следующем сезоне, а часть лидеров команды уже донесла свои опасения до топ-менеджмента.

У "Ливерпуля" есть запасной план

Параллельно "Ливерпуль" прорабатывает и запасной сценарий. Если результаты команды не улучшатся и Слот покинет должность досрочно, временным главным тренером может стать Стивен Джеррард.

Источник утверждает, что предварительные контакты с легендой клуба уже состоялись, и он готов взять команду на короткий срок до лета.


Клопп рассматривает продажу звезды "Реала" за 90 миллионов евро

Отметим, что Алонсо защищал цвета "Ливерпуля" в период с 2004 по 2009 год. Летом прошлого года испанец возглавил мадридский "Реал", однако сотрудничество сторон было прекращено 12 января 2025-го.

Ранее стало известно, что один из лидеров "Ливерпуля" поддержал вариант с назначением Хаби Алонсо на смену Слоту.

