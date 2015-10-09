Капитан "Реала" пошёл против звезды и потребовал действий от тренера

В мадридском "Реале" назревает внутреннее напряжение, связанное с дисциплиной и отношением к работе на тренировках, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, капитан "сливочных" Дани Карвахаль выступил с жёсткой позицией и напрямую обратился к главному тренеру Альваро Арбелоа, призвав усилить требования внутри коллектива.

Карвахаль считает, что в клубе такого уровня компромиссов быть не должно. По его мнению, проблемы носят не разовый характер, а связаны с повседневной работой на базе в Вальдебебасе. Капитан убеждён, что если в тренировочном процессе появляются послабления, это неизбежно отражается на игре и результатах команды.

Особое недовольство, по данным источника, вызывает поведение Джуда Беллингема. Речь идёт об его уровне самоотдачи в ежедневной работе.

Карвахаль считает, что английский полузащитник тренируется недостаточно интенсивно для игрока, которому отводится ключевая роль в проекте "Реала".

Капитан подчёркивает:

"Невозможно стабильно конкурировать на высшем европейском уровне, если не выкладываться на тренировках каждый день".

В этой связи Карвахаль напрямую попросил Арбелоа действовать жёстче - принимать чёткие решения и ясно обозначить границы допустимого поведения. По его мнению, тренер не должен закрывать глаза на подобные моменты, особенно когда речь идёт о лидерах команды.

Джуд Беллингем за очень короткое время после перехода в мадридский "Реал" (лето 2023 года) превратился в одного из ключевых футболистов команды. В дебютный период он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также стал лучшим игроком чемпионата Испании.

Кроме того, англичанин получил престижные индивидуальные награды - "Трофей Копа" и Golden Boy - и впечатлил высокой результативностью уже в своём первом сезоне за клуб.

Дани Карвахаль, в свою очередь, был назначен капитаном "Реала" в сезоне 2025/26 в соответствии с принципом старшинства - как игрок с наибольшим стажем выступлений за первую команду после ухода предыдущих лидеров.

Воспитанник мадридского клуба, Карвахаль с 2013 года остаётся одним из ключевых футболистов основы и входит в число самых титулованных игроков в истории "Реала". На его счету более 20 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что один из лидеров мадридского гранда обратился к новому главному тренеру с просьбой убрать из состава ключевого футболиста.

