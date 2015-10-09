Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:50
 

"Реал" подписал сына легенды клуба: таланту 16 лет

  Комментарии

"Реал" подписал сына легенды клуба: таланту 16 лет ©

Сын бывшего защитника сборной Бразилии по футболу и мадридского "Реала" Марсело - Энцо Алвес - подписал свой первый профессиональный контракт, сообщают Vesti.kz.

16-летний Алвес заключил соглашение с "королевским клубом". Условия сделки не разглашаются, однако, так как Энцо является воспитанником академии "сливочных", ожидается, что контракт будет долгосрочным.

Алвес находится в системе "Реала" с 2017 года, а на международном уровне выступает за юношеские команды Испании — в настоящий момент U17 (на его счету 10 матчей и три гола).

Алвес, в отличие от своего отца, выступает на позиции нападающего. В этом сезоне он провёл три матча за молодёжную команду "Реала" до 18 лет. За основу "сливочных" он пока не дебютировал.

"Я счастлив подписать свой первый профессиональный контракт! Вперед, Мадрид!", — написал Алвес в соцсетях.


Марсело играл за "Реал" с 2007 по 2022 год. За время своей карьеры в составе мадридцев он провёл 546 встреч, забил 38 голов и отдал 104 результативные передачи. Бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

В активе Марсело также 58 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил шесть голов и отдал 11 голевых передач.

Перес решил выгнать легенду "Реала" из клуба

