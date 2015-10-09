Обладателя "Золотого мяча" решили переманить у ПСЖ: известны сроки трансфера

Будущее действующего обладателя "Золотого мяча" и одного из ключевых игроков "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле может оказаться под вопросом после чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Саудовская Аравия начала работу по трансферу Дембеле

По информации Sky Sports, представители Саудовской профессиональной лиги уже начали предварительные консультации по возможному трансферу французского нападающего. Сообщается, что для 28-летнего нападающего готовится амбициозный финансовый пакет, который может быть представлен после завершения ЧМ-2026.

Фокус — ПСЖ и сборная Франции

В окружении Усмана Дембеле подчёркивают, что на данный момент футболист полностью сосредоточен на текущих задачах. В этом сезоне он не намерен отвлекаться на разговоры о будущем и сконцентрирован на выступлениях за ПСЖ, борьбе за трофеи во Франции и Лиге чемпионов, а также на подготовке к чемпионату мира в составе сборной.

Тем не менее источники отмечают, что именно период после ЧМ-2026 может стать поворотным в вопросе дальнейшей карьеры игрока — тогда его будущее, включая возможный переезд в Саудовскую Аравию, окажется в центре внимания.

Контракт и позиция ПСЖ

Действующее соглашение Дембеле с парижским клубом рассчитано ещё на два с половиной года, и руководство ПСЖ готово начать переговоры о новом контракте. Однако президент клуба Нассер Аль-Хелаифи совсем недавно ясно дал понять, что каждый игрок должен вписываться в утверждённую структуру заработных плат, независимо от статуса и заслуг.

Статистика обладателя "Золотого мяча"

В прошлом году Дембеле стал обладателем "Золотого мяча", сыграв ключевую роль в историческом требле ПСЖ, включая первую победу клуба в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне француз провёл 53 матча, забил 35 голов и отдал 14 результативных передач.

С момента перехода из "Барселоны" в 2023 году за 43 миллиона фунтов стерлингов 28-летний форвард провёл за ПСЖ 115 матчей, отметившись 49 забитыми мячами.

