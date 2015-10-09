Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 20:45
 

Лучший футболист мира сменит команду? Президент топ-клуба сделал заявление

Лучший футболист мира сменит команду? Президент топ-клуба сделал заявление ©instagram.com/ballondorofficial

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию о новом контракте с действующим обладателем "Золотого мяча" Усманом Дембеле, передают Vesti.kz.

Будущее Дембеле под вопросом

28-летний нападающий запросил значительное увеличение зарплаты, что не устраивает руководство парижского клуба. В сентябре 2025 года Дембеле был признан лучшим игроком мира, получив "Золотой мяч", и с тех пор его статус в команде только укрепился. Несмотря на это, переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Действующее соглашение футболиста с ПСЖ рассчитано до 2028 года.

Президент ПСЖ о звезде команды

Президент "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию:

"У нас, как всем известно, есть потолок зарплат. Команда и клуб — это самое важное. Усман теперь легенда клуба. Я люблю Усмана и как игрока, и как человека. Вероятно, люди не очень хорошо его знают, но он замечательный человек", — цитирует слова главы ПСЖ DeadlineDayLive.


Статистика и рыночная стоимость француза

В текущем сезоне Дембеле провёл 19 матчей за парижан, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 18 14 1 3 32-13 43
2 ПСЖ 18 13 3 2 40-15 42
3 Марсель Олимпик 18 11 2 5 41-19 35
4 Лион 18 10 3 5 27-18 33
5 Лилль 18 10 2 6 33-25 32
6 Ренн Стад 18 8 7 3 30-25 31
7 Страсбур 18 8 3 7 28-22 27
8 Тулуза 18 7 5 6 29-23 26
9 Монако ФК 18 7 2 9 28-33 23
10 Брест 18 6 4 8 24-29 22
11 Анже 18 6 4 8 20-25 22
12 Лорьян 18 5 7 6 23-30 22
13 Гавр 18 4 7 7 16-24 19
14 Париж 18 5 4 9 24-32 19
15 Ницца Олимпик 18 5 3 10 21-35 18
16 Нант 18 3 5 10 17-30 14
17 Осер 18 3 3 12 14-28 12
18 Метц 18 3 3 12 19-40 12

