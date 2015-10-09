Лучший футболист мира сменит команду? Президент топ-клуба сделал заявление

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию о новом контракте с действующим обладателем "Золотого мяча" Усманом Дембеле, передают Vesti.kz.

Будущее Дембеле под вопросом

28-летний нападающий запросил значительное увеличение зарплаты, что не устраивает руководство парижского клуба. В сентябре 2025 года Дембеле был признан лучшим игроком мира, получив "Золотой мяч", и с тех пор его статус в команде только укрепился. Несмотря на это, переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Действующее соглашение футболиста с ПСЖ рассчитано до 2028 года.

Президент ПСЖ о звезде команды

Президент "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию:

"У нас, как всем известно, есть потолок зарплат. Команда и клуб — это самое важное. Усман теперь легенда клуба. Я люблю Усмана и как игрока, и как человека. Вероятно, люди не очень хорошо его знают, но он замечательный человек", — цитирует слова главы ПСЖ DeadlineDayLive.

Статистика и рыночная стоимость француза

В текущем сезоне Дембеле провёл 19 матчей за парижан, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков команды.

"Реал" рассматривает обмен своей звезды на лидера "Ман Сити" или ПСЖ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!