"Реал" рассматривает обмен своей звезды на лидера "Ман Сити" или ПСЖ

Форвард Родриго Гоэс улучшил свою форму в последние недели, но его роль в "Реале" остаётся под вопросом. Старт сезона для игрока был крайне слабым — девять месяцев без голов, а конкуренты не показывали убедительной игры.

Разочарование Переса и возможный уход

Как пишет El Nacional, руководство клуба, в частности Флорентино Перес, разочаровано 25-летним бразильцем. Игрок рассматривается как кандидат на продажу или включение в обмен, который поможет "Реалу" приблизиться к подписанию Эрлинга Холанда — одной из главных целей президента.

Использование Родриго в трансферных схемах

С учётом возможного ухода Винисиуса Жуниора (контракт до 2027 года), "Реал" ищет надёжную ему замену. Среди вариантов — звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, но сумма выкупа в 175 миллионов евро высока, и клуб надеется снизить цену.

Кроме того, Флорентино Перес рассматривает обмен с "Пари Сен-Жермен", предлагая Родриго в обмен на Витинью.

Родриго выступает за "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!