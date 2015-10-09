Флик доволен переменами: на что тренер "Барселоны" нацелился в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о своём отношении к обновлённому формату Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Очень. У нас есть отличная возможность попасть в топ-8, и мы сделаем всё, чтобы этим воспользоваться. Мне нравится новый формат", - сказал Флик на пресс-конференции.

Турнир уже второй сезон проходит по новой системе: привычный групповой этап сменил общий этап с участием 36 команд.

После восьми туров борьбу за трофей продолжают 24 клуба — восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, тогда как команды, занявшие места с девятого по 24-е, вынуждены проходить стыковые матчи.

Перед заключительным туром "Барселона" располагается на девятой строчке турнирной таблицы. В среду каталонский клуб сыграет на своём поле с "Копенгагеном".

