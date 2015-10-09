"Это позор". Мбаппе отреагировал на поражение "Реала" в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала", французский форвард Килиан Мбаппе прокомментировал пропущенный в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов гол от вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина, передают Vesti.kz.

Голкипер сборной Украины отличился на 90+8-й минуте, оформив итоговый счёт — 4:2 в пользу португальской команды.

"То, что мы увидели сегодня, — ненормально. Четвёртый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне", — цитирует слова Мбаппе AS.

После этого поражения "Реал" завершил общий этап Лиги чемпионов с 15 очками в восьми матчах, не сумев пробиться напрямую в 1/8 финала. "Бенфика", напротив, финишировала в зоне плей-офф с девятью очками и получила шанс продолжить борьбу в турнире.

Матч стал одной из самых обсуждаемых драм Лиги чемпионов сезона-2025/26, главным образом из-за позднего гола вратаря Трубина при счёте 3:2, который фактически решил "Реал" шансов на спасение.

Ранее стало известно, что Мбаппе побил рекорд легендарного португальца Криштиану Роналду в Лиге чемпионов и вошёл в историю.

