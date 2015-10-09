Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 07:05
 

Клуб Моуринью благодаря голу вратаря на 98-й минуте обыграл "Реал" и вышел в плей-офф ЛЧ

Клуб Моуринью благодаря голу вратаря на 98-й минуте обыграл "Реал" и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и мадридским "Реалом" стал одним из самых ярких и драматичных во всём туре, сообщают Vesti.kz.

На стадионе "Да Луш" португальский клуб под руководством Жозе Моуринью, бывшего наставника "сливочных", добился волевой победы со счётом 4:2 и оформил выход в плей-офф (1/16-я), тогда как мадридцы лишились прямой путёвки в 1/8 финала.

Быстрые голы и качели первого тайма

Гости открыли счёт в середине первого тайма: Килиан Мбаппе точно пробил после стремительной атаки, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев. Однако "Бенфика" довольно быстро вернулась в игру — Андреас Шельдеруп замкнул подачу с фланга и восстановил равенство.

Концовка тайма осталась за лиссабонцами. "Орлы" заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Вангелис Павлидис, отправив команды на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Второй тайм и нарастающее напряжение

После перерыва "Бенфика" продолжила давить и была вознаграждена: Шельдеруп оформил дубль, увеличив преимущество португальского клуба. Тем не менее "Реал" не сдался — Мбаппе забил второй мяч и вновь вернул интригу, сократив отставание до минимума.

Мадридцы усилили давление, пошли вперёд большими силами, но это сыграло с ними злую шутку. Концовка матча превратилась в настоящий хаос: нервы не выдержали, и гости остались в меньшинстве — две красные карточки (Рауль Асенсио и Родриго Гоэс), полученные игроками "Реала" в добавленное время, фактически лишили команду шансов на спасение.

Гол вратаря и кульминация вечера

Развязка получилась по-настоящему кинематографичной. В компенсированное время, на последнем стандарте матча, в штрафную "Реала" пошёл голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Украинский вратарь выиграл верховую борьбу и ударом головой забил четвёртый мяч, который окончательно снял все вопросы о победителе встречи и вызвал взрыв эмоций на трибунах.

Этот гол стал одним из самых необычных и запоминающихся моментов текущего сезона в Лиге чемпионов.

Итог для команд

Победа со счётом 4:2 позволила "Бенфике" пробиться в плей-офф турнира, став логичным вознаграждением за смелую и дисциплинированную игру команды Жозе Моуринью против гранда европейского футбола.

"Реал", несмотря на солидный набор очков по итогам общего этапа, не сумел попасть в топ-8 и теперь вынужден будет играть в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Поражение в Лиссабоне стало для мадридцев болезненным — не только из-за результата, но и из-за драматичного сценария концовки.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

