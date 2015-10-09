Клуб Моуринью благодаря голу вратаря на 98-й минуте обыграл "Реал" и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и мадридским "Реалом" стал одним из самых ярких и драматичных во всём туре, сообщают Vesti.kz.

На стадионе "Да Луш" португальский клуб под руководством Жозе Моуринью, бывшего наставника "сливочных", добился волевой победы со счётом 4:2 и оформил выход в плей-офф (1/16-я), тогда как мадридцы лишились прямой путёвки в 1/8 финала.

Быстрые голы и качели первого тайма

Гости открыли счёт в середине первого тайма: Килиан Мбаппе точно пробил после стремительной атаки, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев. Однако "Бенфика" довольно быстро вернулась в игру — Андреас Шельдеруп замкнул подачу с фланга и восстановил равенство.

Концовка тайма осталась за лиссабонцами. "Орлы" заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Вангелис Павлидис, отправив команды на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Второй тайм и нарастающее напряжение

После перерыва "Бенфика" продолжила давить и была вознаграждена: Шельдеруп оформил дубль, увеличив преимущество португальского клуба. Тем не менее "Реал" не сдался — Мбаппе забил второй мяч и вновь вернул интригу, сократив отставание до минимума.

Мадридцы усилили давление, пошли вперёд большими силами, но это сыграло с ними злую шутку. Концовка матча превратилась в настоящий хаос: нервы не выдержали, и гости остались в меньшинстве — две красные карточки (Рауль Асенсио и Родриго Гоэс), полученные игроками "Реала" в добавленное время, фактически лишили команду шансов на спасение.

Гол вратаря и кульминация вечера

Развязка получилась по-настоящему кинематографичной. В компенсированное время, на последнем стандарте матча, в штрафную "Реала" пошёл голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Украинский вратарь выиграл верховую борьбу и ударом головой забил четвёртый мяч, который окончательно снял все вопросы о победителе встречи и вызвал взрыв эмоций на трибунах.

Этот гол стал одним из самых необычных и запоминающихся моментов текущего сезона в Лиге чемпионов.

Итог для команд

Победа со счётом 4:2 позволила "Бенфике" пробиться в плей-офф турнира, став логичным вознаграждением за смелую и дисциплинированную игру команды Жозе Моуринью против гранда европейского футбола.

"Реал", несмотря на солидный набор очков по итогам общего этапа, не сумел попасть в топ-8 и теперь вынужден будет играть в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Поражение в Лиссабоне стало для мадридцев болезненным — не только из-за результата, но и из-за драматичного сценария концовки.

