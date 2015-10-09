Делали разницу и вошли в историю. Топ-3 игрока "Кайрата" в Лиге чемпионов

"Кайрат" завершил дебютное выступление в общем этапе Лиги чемпионов, минимально уступив в Лондоне "Арсеналу". Корреспондент Vesti.kz подводит итоги алматинской кампании в ЛЧ, выделяя самых полезных, ярких и стабильных игроков в команде.

Дастан Сатпаев, 5 матчей, 1 гол

В возрасте 16-17 лет Дастан всё равно воспринимался лидером "Кайрата" и абсолютно точно главной надеждой в атаке алматинцев. Его отсутствие в последних трёх матчах сильно ударило по креативной составляющей команды.

Форвард оказался в тройке лучших в команде по большинству ключевых атакующих метрик (хотя провёл меньше матчей, чем партнеры), в частности: удары, попытки дриблинга и XG.

Также Сатпаев вошёл в тройку самых юных авторов голов в основной сетке ЛЧ. Его хвалили и отмечали многие соперники и тренеры, а сам Дастан лишь подтвердил, что его переход в "Челси" и общий резонанс вокруг его фигуры не случаен.

Луиш Мата, 7 матчей

Да, для некоторых - не самая очевидная фигура, но среди легионеров клуба португалец был наиболее стабилен и не падал ниже определенного уровня, держав планку.

Мата качественно играл в обороне, был тактически дисциплинирован и он один из тех, кто провёл почти весь общий этап - по игровому времени больше сыграли лишь Сорокин и Мрынский.

Именно такого типа легионеры и нужны "Кайрату" для успешной игры в еврокубках. С точки зрения цена-качество это едва ли не лучший трансфер алматинцев за последний год.

Темирлан Анарбеков, 6 матчей, 1 на ноль

За месяц Анарбеков превратился из достаточно неприметного второго вратаря в "Кайрате" в едва не общенационального героя. После невероятной игры с "Селтиком" Темирлан продолжил блистать в общем этапе, создавая хайлаты почти в каждом туре.

В итоге, официальные медиа Лиги чемпионов выдвигают Анарбекова как одного из лучших игроков во всем общем этапе турнира.

Статистика лишь подтверждает это - Темирлан лучший игрок "Кайрата" по оценкам большинства статистических порталов. Кроме того, он в тройке лучших в турнире по количеству сейвов в рамках общего этапа - 36, больше спасений только у Тибо Куртуа (41) и Никиты Хайкина (49).

Если Темирлан продолжит прогрессировать, улучшит некоторые компоненты игры и будет стабилен, нет сомнений, что именно он вслед за Сатпаевым уедет в одну из топ-лиг Европы.

