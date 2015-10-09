Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 15:35
 

Делали разницу и вошли в историю. Топ-3 игрока "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Делали разницу и вошли в историю. Топ-3 игрока "Кайрата" в Лиге чемпионов ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

"Кайрат" завершил дебютное выступление в общем этапе Лиги чемпионов, минимально уступив в Лондоне "Арсеналу". Корреспондент Vesti.kz подводит итоги алматинской кампании в ЛЧ, выделяя самых полезных, ярких и стабильных игроков в команде.

Поделиться

"Кайрат" завершил дебютное выступление в общем этапе Лиги чемпионов, минимально уступив в Лондоне "Арсеналу". Корреспондент Vesti.kz подводит итоги алматинской кампании в ЛЧ, выделяя самых полезных, ярких и стабильных игроков в команде.

Дастан Сатпаев, 5 матчей, 1 гол


В возрасте 16-17 лет Дастан всё равно воспринимался лидером "Кайрата" и абсолютно точно главной надеждой в атаке алматинцев. Его отсутствие в последних трёх матчах сильно ударило по креативной составляющей команды.

Форвард оказался в тройке лучших в команде по большинству ключевых атакующих метрик (хотя провёл меньше матчей, чем партнеры), в частности: удары, попытки дриблинга и XG.

Также Сатпаев вошёл в тройку самых юных авторов голов в основной сетке ЛЧ. Его хвалили и отмечали многие соперники и тренеры, а сам Дастан лишь подтвердил, что его переход в "Челси" и общий резонанс вокруг его фигуры не случаен.

Луиш Мата, 7 матчей


Да, для некоторых - не самая очевидная фигура, но среди легионеров клуба португалец был наиболее стабилен и не падал ниже определенного уровня, держав планку.

Мата качественно играл в обороне, был тактически дисциплинирован и он один из тех, кто провёл почти весь общий этап - по игровому времени больше сыграли лишь Сорокин и Мрынский.

Именно такого типа легионеры и нужны "Кайрату" для успешной игры в еврокубках. С точки зрения цена-качество это едва ли не лучший трансфер алматинцев за последний год.

Темирлан Анарбеков, 6 матчей, 1 на ноль


За месяц Анарбеков превратился из достаточно неприметного второго вратаря в "Кайрате" в едва не общенационального героя. После невероятной игры с "Селтиком" Темирлан продолжил блистать в общем этапе, создавая хайлаты почти в каждом туре.

В итоге, официальные медиа Лиги чемпионов выдвигают Анарбекова как одного из лучших игроков во всем общем этапе турнира.

Статистика лишь подтверждает это - Темирлан лучший игрок "Кайрата" по оценкам большинства статистических порталов. Кроме того, он в тройке лучших в турнире по количеству сейвов в рамках общего этапа - 36, больше спасений только у Тибо Куртуа (41) и Никиты Хайкина (49).

Если Темирлан продолжит прогрессировать, улучшит некоторые компоненты игры и будет стабилен, нет сомнений, что именно он вслед за Сатпаевым уедет в одну из топ-лиг Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Общий этап, мужчины
30 января 01:00   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Зальцбург
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!