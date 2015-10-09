"Реал" нашел нового Роналду: ему 18 лет и стоит 20 миллиардов

Бразильский форвард мадридского "Реала" Эндрик Фелипе добился уникального достижения в рамках полуфинального матча Кубка Испании с "Сосьедадом" (4:4), повторив успех пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Достижение 18-летнего вундеркинда

Еще перед началом встречи "сливочные" имели преимущество. В первой игре им удалось минимально обыграть соперников благодаря голу 18-летнего нападающего. В ответном матче Эндрик снова отличился, забив первый мяч своей команды.

Новый Роналду?

В итоге "королевский клуб" вышел в финал, а Фелипе стал первым игроком "Реала" после Роналду, забившим пять голов в одном розыгрыше турнира. Звездный португалец в сезоне-2012/13 отличился семь раз в рамках Кубка Испании, сообщает OptaJose.

Статистика Эндрика в "Реале"

Отметим, что Эндрик проводит дебютный сезон в мадридской команде. Он присоединился к коллективу итальянца Карло Анчелотти летом 2024 года, покинув бразильский "Палмейрас" за 47,5 миллиона евро. Всего у него семь взятий ворот в 29 матчах. На данный момент он оценивается в 40 миллионов евро (21,7 миллиарда тенге).

Ранее звезда за 180 миллионов обозначил сроки ухода из "Реала". Также стало известно, что "сливочные" готовы заменить Винисиуса.

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