"Реал" готов заменить Винисиуса. Ставка на другую звезду Ла Лиги?

Мадридский "Реал" рассматривает Нико Уильямса из "Атлетика" в качестве замены Винисиусу Жуниору, если тот примет щедрое предложение из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Хотя "сливочные" не планируют расставаться с бразильцем, предложения в размере 300 миллионов евро могут заставить Флорентино Переса пересмотреть ситуацию. Как пишет Тodofichajes, в случае ухода Винисиуса, у которого контракт с клубом действует до 2027 года, "Реал" намерен активировать план по подписанию испанского вингера.

22-летний Уильямс проводит впечатляющий сезон, забив 11 голов и сделав 8 результативных передач в 33 матчах.

Его отступные составляют 58 миллионов евро, что делает сделку весьма выгодной для "Реала". Кроме того, Нико идеально вписывается в стратегию клуба по увеличению числа испанских игроков в составе.

Переход Уильямса в "Реал" может стать не только усилением атакующей линии, но и ударом для "Барселоны" , которая пыталась подписать вингера прошлым летом, но потерпела неудачу.

Пока Винисиус уверяет, что не планирует покидать клуб, финансовые аспекты могут повлиять на его окончательное решение. В случае ухода бразильца "Реал" будет готов оперативно подписать Уильямса, который может стать важным звеном в новой атакующей линии "сливочных".

Напомним, что друг Ламина Ямаля Нико Уильямс уже объяснил, почему отказался переходить в "Барселону".