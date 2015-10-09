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Казахстанский футболист из европейского чемпионата подорожал на 27 миллионов

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Казахстанский футболист из европейского чемпионата подорожал на 27 миллионов ©ФК "Тюмень"

Казахстанский голкипер российской "Тюмени" Александр Довгаль увеличил свою трансферную стоимость. В обновленной версии от Transfermarkt он оценивается в 125 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский голкипер российской "Тюмени" Александр Довгаль увеличил свою трансферную стоимость. В обновленной версии от Transfermarkt он оценивается в 125 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ноябре прошлого года воспитанник "Окжетпеса" увеличил ценник с 50 до 75 тысяч евро. Но в марте текущего года он совершил еще более существенный рывок - до 125 тысяч евро (68,14 миллиона тенге). Он подорожал на 50 тысяч евро, то есть, его стоимость выросла на 27,2 миллиона тенге.

В январе 24-летний вратарь перебрался в "Тюмень" из второго дивизиона России. Он провел пять матчей за клуб, в которых дважды отстоял на ноль. 

В прошлом сезоне Довгаль защищал цвета "Кызыл-Жара", однако за весь сезон вышел на поле всего семь раз.

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