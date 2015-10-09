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Руководитель "Ордабасы" объяснил провальный старт в КПЛ-2025

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Руководитель "Ордабасы" объяснил провальный старт в КПЛ-2025 ©ФК "Ордабасы"

Спортивный директор ФК "Ордабасы" Кайрат Аширбеков в интервью клубной пресс-службе высказался о текущих результатах клуба, сообщают Vesti.kz.

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Спортивный директор ФК "Ордабасы" Кайрат Аширбеков в интервью клубной пресс-службе высказался о текущих результатах клуба, сообщают Vesti.kz.

Шымкентский клуб занимает последнее, 14 место в КПЛ-2025. На счету "Ордабасы" две ничьи и поражение с общим счетом 0:4.

"Мы всегда понимаем, что шымкентские болельщики хотят видеть команду на верхних строчках турнирной таблицы, и такие ожидания предъявляются всегда.

Однако на данный момент наша команда была сформирована всего два месяца назад и находится в процессе полного становления.

Конечно, набранные два очка после трех туров – это не тот результат, которого мы ожидали. Но впереди еще 23 тура, и у нас есть все возможности исправить ситуацию. Сейчас очень важно оставаться едиными, и я уверен, что в ближайшее время наши результаты улучшатся", - заявил он.

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Напомним, шымкентцы с одинаковым счетом 0:0 сыграли вничью с "Актобе" и "Кызыл-Жаром" и уступили "Кайрату" (0:4).

В следующем туре, 5 апреля, "Ордабасы" сыграет на выезде с "Астаной".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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