Руководитель "Ордабасы" объяснил провальный старт в КПЛ-2025

Спортивный директор ФК "Ордабасы" Кайрат Аширбеков в интервью клубной пресс-службе высказался о текущих результатах клуба, сообщают Vesti.kz.
Шымкентский клуб занимает последнее, 14 место в КПЛ-2025. На счету "Ордабасы" две ничьи и поражение с общим счетом 0:4.
"Мы всегда понимаем, что шымкентские болельщики хотят видеть команду на верхних строчках турнирной таблицы, и такие ожидания предъявляются всегда.
Однако на данный момент наша команда была сформирована всего два месяца назад и находится в процессе полного становления.
Конечно, набранные два очка после трех туров – это не тот результат, которого мы ожидали. Но впереди еще 23 тура, и у нас есть все возможности исправить ситуацию. Сейчас очень важно оставаться едиными, и я уверен, что в ближайшее время наши результаты улучшатся", - заявил он.
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Напомним, шымкентцы с одинаковым счетом 0:0 сыграли вничью с "Актобе" и "Кызыл-Жаром" и уступили "Кайрату" (0:4).
В следующем туре, 5 апреля, "Ордабасы" сыграет на выезде с "Астаной".
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