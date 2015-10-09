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Первая отставка в сезоне, или почему "Ордабасы" грозит настоящая катастрофа после 4-го тура КПЛ?

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Первая отставка в сезоне, или почему "Ордабасы" грозит настоящая катастрофа после 4-го тура КПЛ? ©ФК "Ордабасы"

Настоящим кошмаром стал старт сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) для шымкентского "Ордабасы". Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата после трех туров и рискует остаться на дне и по итогам следующего матча. Корреспондент Vesti.kz - о тяжелых временах для южан.

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Настоящим кошмаром стал старт сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) для шымкентского "Ордабасы". Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата после трех туров и рискует остаться на дне и по итогам следующего матча. Корреспондент Vesti.kz - о тяжелых временах для южан.

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Фанаты

Как шымкентцы провалились на старте сезона?

Еще перед началом сезоне казалось, что "Ордабасы" достался максимально коварный календарь на старте чемпионата. В первом туре команда в Туркестане принимала "Актобе", а уже во втором отправилась на выезд к "Кайрату".

В итоге с актюбинцами получилась скучная нулевая ничья - 0:0, а вот в Алматы все было печально для чемпионов 2023 года - "Кайрат" разгромил их со счетом 4:0!

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В третьем туре от "Ордабасы" ждали максимальной самоотдачи и реабилитации за провальный старт. Но положение лишь усугубилось, так как команда не смогла обыграть "Кызыл-Жар" на своем поле, вновь сыграв со счетом 0:0.

В итоге у "Ордабасы" всего два набранных очка после трех туров и ни одного забитого гола при четырех пропущенных. Из плюсов только два сухих матча. Но это быстро забывается, когда взглянешь на таблицу - там шымкентцы занимают последнее 14-е место.

"Ордабасы" оставили на последнем месте в КПЛ

Футболисты

Скандал вокруг Тагыбергена тоже добавил негатива

После двух туров КПЛ-2025 команду покинул капитан и лидер Асхат Тагыберген. Была информация, что еще в конце прошлого года руководство клуба хотело омолодить состав команды и избавиться в том числе от Тагыбергена. Но у 34-летнего полузащитника был действующий контракт до конца 2025 года.

Но в середине марта произошел громкий треск, когда аким Шымкента Габит Сыздыкбеков открыто выразил недовольство высокой зарплатой Асхата и его нежеланием уходить:

"Асхат Тагыберген уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата 20 миллионов тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - жаловался он.


Это вызвало шквал негодования со стороны футбольной общественности, хотя и капитан не остался без поддержки - за него вступилась жена, бывшие и действующие одноклубники, а также другая часть болельщиков. 

Не прошло и двух недель, как Тагыберген покинул "Ордабасы" и вернулся в стан костанайского "Тобола". Уже известно, что он пошел на существенное снижение зарплаты. Вчера полузащитник уже провел первую игру в составе команды. 

Кто бы что ни говорил, но такие ситуации влияют на обстановку в клубе и раздевалке. С учетом неудовлетворительных результатов команды, данный инцидент точно добавил нервозности.

Раздевалка ФК

Тренер рискует остаться без работы? На него была ставка

Главным подписанием "Ордабасы" в зимнее межсезонье было назначение молдавского тренера Андрея Мартина. Этот специалист в прошлом году пошумел в Европе со скромным "Петрокубом" из Молдовы: выбил "Ордабасы" из Лиги чемпионов и выступил в общем этапе Лиги конференций.

Руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков делал громкие заявления. Он озвучил бюджет клуба в размере 3,2 миллиарда тенге, а также указал на высокие цели.

"Мы несем ответственность за результат. Наша задача - бороться за чемпионство. Также предусмотрено финансирование для привлечения местных игроков и поддержки юношеского спорта. Постараемся показать отличный результат", - говорил он.

Тренер

А после двух неудачных матчей аким Сыздыкбеков все равно выразил поддержку Мартину, вспомнив, что был и другой претендент на пост рулевого "Ордабасы".

"Андрей Мартин - очень сильный тренер. На самом деле, Клод Макелеле хотел стать главным тренером "Ордабасы" и был уже готов. Все было согласовано, но в конце я отказался. Зачем мне человек с именем, но без дела?", - объяснил аким.

Зимой селекцию "Ордабасы" нельзя назвать очень успешной. Команда потеряла весь прошлогодний костяк, но не совершила громкие трансферы на вход. В текущих условиях бороться за чемпионство будет очень трудно, а кресло под Мартином уже могло зашататься.

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Теперь "Ордабасы" ждет кошмарный выезд в столицу

Если не удалось реабилитироваться в домашней игре с "Кызыл-Жаром", то сложно верится в нечто позитивное и в следующей игре. В четвертом туре, 5 апреля, "Ордабасы" сыграет в гостях с "Астаной". Столичный клуб сейчас находится в лидерах турнирной таблицы, а еще подопечные Григория Бабаяна демонстрируют самый агрессивный атакующий футбол с постоянным давлением и огромным количеством ударов.

Мы уже видели, что сделала атака "Кайрата" с "Ордабасы" три недели назад. И для шымкентцев это очень плохой знак перед тяжелейшим выездом в Астану. Если фаворит на бумаге, коим является столичный коллектив, добудет уверенную победу в субботу, то положение "Ордабасы" можно будет описать одним словом - катастрофа.

Игроки

Сейчас команда рискует продлить свое нахождение на последнем месте в турнирной таблице. И если по итогам четырех туров команда будет иметь в активе всего два очка с нулем забитых голов, то кредит доверия к Мартину может быстро исчерпаться, даже несмотря на его былые заслуги и большую ставку на тренерское подписание.

Добавим, что матч "Астана" - "Ордабасы" в рамках четвертого тура КПЛ-2025 пройдет в субботу, 5 апреля, в 19:00 по казахстанскому времени. Встреча состоится на "Астана Арене".

Фото: ФК "Ордабасы" (1,3,4,5), ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов (2), ФК "Астана" (6)©️

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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