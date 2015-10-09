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Черчесов провел переговоры с европейским клубом после увольнения из сборной Казахстана

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Черчесов провел переговоры с европейским клубом после увольнения из сборной Казахстана ©КФФ

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов всерьез рассматривает вариант с трудоустройством в греческом ПАОКе, сообщают Vesti.kz.

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Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов всерьез рассматривает вариант с трудоустройством в греческом ПАОКе, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 61-летний специалист уже обсудил возможное назначение с владельцем клуба Иваном Саввиди.

Однако окончательное решение о смене главного тренера пока не принято. Помимо Черчесова, на пост претендует Владимир Ивич, который с февраля руководит "Аль-Айном" из ОАЭ.

На данный момент ПАОК идет четвертым в чемпионате Греции, имея в активе 49 очков после 27 туров.

Напомним, 27 января официально подтвердилось, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана, в которой он работал с июня 2024 года.

Под его руководством команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций: стартовав с нулевой ничьей против Норвегии в Алматы, она затем потерпела серию поражений, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15.

Черчесов получил предложение от клуба после ухода из сборной Казахстана

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