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Главный тренер "Реала" удивил заявлением о стиле "Барселоны"

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Главный тренер "Реала" удивил заявлением о стиле "Барселоны" ©x.com/FCBarcelona

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о стиле игры принципиального соперника - "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о стиле игры принципиального соперника - "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

Итальянский специалист ответил на соответствующий вопрос журналистов, поделившись своим мнением перед очередным испытанием для "сливочных".

"Барселона" играет очень красиво. "Реал" играет в другой футбол, очень качественный. Мне нравится "Реал" и стиль игры "Барселоны". Сложно оценивать стиль игры двух команд, поскольку он во многом зависит от игроков.

"Реал" имеет другие характеристики по сравнению с "Барселоной". Кто-то скажет, что "Барселона" играет хорошо, а "Реал" - очень плохо. Но мне нравится, как играет "Реал". Составы со временем меняются, поэтому невозможно сохранить одну и ту же идентичность", - сказал Анчелотти журналистам.

Уже 1 апреля "Реал" выйдет на поле против "Реал Сосьедада" в рамках Кубка Испании. В первой игре в гостях "Реал" победил со счетом 1:0.

"Барселона" 3 апреля сыграет в 1/2 финала Кубка Испании в гостях против "Атлетико". Первая встреча завершилась со счетом 4:4.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 апреля 23:45   •   не начат
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