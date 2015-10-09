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Экс-звезда "Барселоны" может занять место Анчелотти в "Реале"

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Экс-звезда "Барселоны" может занять место Анчелотти в "Реале" ©ФК "Реал Мадрид"

Летом этого года мадридский "Реал" может покинуть итальянский тренер Карло Анчелотти. Уже сейчас президент сливочных Флорентино Перес занимается поиском нового специалиста для команды, сообщают Vesti.kz.

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Летом этого года мадридский "Реал" может покинуть итальянский тренер Карло Анчелотти. Уже сейчас президент сливочных Флорентино Перес занимается поиском нового специалиста для команды, сообщают Vesti.kz.

По данным Defensa Central, одним из вариантов на замену Анчелотти является нынешний тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас. Это довольно неожиданная кандидатура, так как испанец является воспитанником и экс-звездой "Барселоны", и представить его у руля "Реала" очень сложно.

Тем не менее руководство "Реала" высоко оценивает работу 37-летнего Фабрегаса в Италии.

Отметим, что после 30 сыгранных туров "Комо" Фабрегаса занимает 13-е место в итальянской Серии А. Что касается "Реала", то столичные с 63 очками идут вторыми в таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на три пункта.

Анчелотти задумался о досрочном прощании с "Реалом"

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Футбол Испания Ла Лига Реал Мадрид Анчелотти Карло Италия Барселона

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