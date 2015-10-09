"Нельзя сравнить ни с кем". Месси выделил своего соперника и это не Роналду

Аргентинский нападающий Лионель Месси лестно отозвался об одном из своих соперников. Причем речь шла не о Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Для меня Уэйн Руни - это особый игрок. Один из тех особенных игроков, которого нельзя сравнить ни с кем другим. Есть много особых игроков, но Руни обладал исключительным качеством и техническими способностями, а также был одним из сильнейших игроков, с которыми я сталкивался. Такие, как он, появляются раз в поколение", - цитирует слова Месси Give me Sport.

Отметим, что Месси и Уэйн Руни противостояли друг другу на поле три раза за всю карьеру, причем в двух случаях это были финалы Лиги чемпионов (2009, 2011). В мае 2011-го оба забили по голу в финале на "Уэмбли", однако "Барселона" Месси оказалась сильнее "Манчестер Юнайтед" Руни - 3:1.