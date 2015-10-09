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Предательство? Роналду может осуществить громкий трансфер

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Предательство? Роналду может осуществить громкий трансфер ©ФК "Аль-Наср"

"Аль-Хиляль", один из ведущих клубов Саудовской Аравии, вновь проявляет интерес к Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Аль-Наср". Клуб из Эр-Рияда готов воспользоваться возможностью подписать португальца, если он не продлит контракт с "Аль-Насром", истекающий летом 2025 года, передают Vesti.kz

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"Аль-Хиляль", один из ведущих клубов Саудовской Аравии, вновь проявляет интерес к Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Аль-Наср". Клуб из Эр-Рияда готов воспользоваться возможностью подписать португальца, если он не продлит контракт с "Аль-Насром", истекающий летом 2025 года, передают Vesti.kz

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Пока официального предложения "Аль-Хиляль" не сделал, но, как пишет Тodofichajes, интерес к португальской звезде уже активно обсуждается в футбольных кругах. 

"Аль-Хиляль" рассматривает Роналду как идеальную замену для Неймара, который недавно покинул команду. В свои 40 лет Криштиану продолжает демонстрировать высокий уровень, забив 20 голов в 22 матчах текущего сезона и приближаясь к отметке в 930 мячей за карьеру.

Ранее, в 2022 году, "Аль-Хиляль" уже пытался подписать Роналду, но сделка сорвалась из-за санкций Центра спортивного арбитража.

Теперь клуб снова готов сделать шаг к громкому трансферу, особенно в преддверии Клубного чемпионата мира 2025 года, где возможна встреча с "Реалом", бывшей командой португальца.

Напомним, что саудовский "Аль-Наср" может уволить итальянского специалиста Стефано Пиоли с поста главного тренера команды из-за его разногласий с капитаном Роналду.

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Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия Португалия Неймар Реал Мадрид

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