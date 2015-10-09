Анчелотти задумался о досрочном прощании с "Реалом"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти всерьез задумывается о досрочном уходе из клуба, сообщают Vesti.kz.

Хотя его контракт рассчитан до лета 2025 года, сотрудничество может завершиться уже по окончании текущего сезона, сообщает журналист Марио Кортехана.

По информации источника, итальянский специалист испытывает усталость после четырех напряженных лет во главе "сливочных". Кроме того, Анчелотти насторожен слухами о контактах руководства клуба с Хаби Алонсо, которого прочат в его преемники.

Еще одним фактором возможного ухода является решение сына и ассистента тренера, Давиде Анчелотти, покинуть команду по окончании сезона.

Напомним, Карло Анчелотти остается одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии. В "Реале" же, несмотря на все обстоятельства, надеются сохранить легендарного наставника.