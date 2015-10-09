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Сегодня 08:30
 

Клуб казахстанца добыл победу в зарубежном чемпионате

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Клуб казахстанца добыл победу в зарубежном чемпионате ©ФК "Сочи"

В матче 26-го тура первой лиги России "Сочи" на своем поле принимал красноярский "Енисей". Противостояние завершилось минимальной победой хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

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В матче 26-го тура первой лиги России "Сочи" на своем поле принимал красноярский "Енисей". Противостояние завершилось минимальной победой хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

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Все голы были забиты во втором тайме. На 67-й Павел Мелешин открыл счет с пенальти и вывел "Сочи" вперед, а на 77-й Владимир Писарский удвоил преимущество хозяев. Лишь на второй добавленной минуте Александр Долгов сократил отставание, однако времени на нечто большее гостям не хватило - 2:1.

Благодаря этой победе "Сочи" набрали 47 очков и остались на третьем месте в чемпионате, которое позволяет команде побороться за повышение в РПЛ. У "Енисея" 37 очков и седьмая позиция.

Отметим, что за "Сочи" играет казахстанский нападающий Артур Шушеначев, который пропустил уже третью игру кряду. Что касается "Енисея", то клуб тренирует бывший рулевой "Астаны" Андрей Тихонов.

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Футбол Россия Сочи ФК Казахстан Артур Шушеначев Астана ФК Тихонов Андрей

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