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Черчесов вернется в сборную Казахстана? Обнародованы новые детали

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Черчесов вернется в сборную Казахстана? Обнародованы новые детали ©КФФ, Алексей Сисенбин

Ранее на сайте Vesti.kz появилась информация о скором возвращении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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Ранее на сайте Vesti.kz появилась информация о скором возвращении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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Спешим всех успокоить и объявить, что это была шутка от редакции на 1 апреля.

Никакой информации о Черчесове и его будущем в сборной Казахстана нет. Команду по-прежнему тренирует Али Алиев и пока неизвестно, будет ли в скором времени назначен кто-либо на постоянную должность.

С 1 апреля, друзья! Всем хорошего настроения 😁👍

Станислав Черчесов вернется на пост главного тренера сборной Казахстана

Кубок Турции 2024/25   •   Турция, Стамбул   •   1/4 финала, мужчины
3 апреля 22:30   •   не начат
Бешикташ
Бешикташ
(Стамбул)
- : -
Гезтепе
Гезтепе
(Измир)
Кто победит в основное время?
Бешикташ
Ничья
Гезтепе
Проголосовало 7 человек
Футбол КФФ Сборная РК по футболу Казахстан Россия Черчесов Станислав Алиев Али

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