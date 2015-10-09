Стали известны финансовые условия перехода Тагыбергена в новый клуб

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пошел на значительные уступки ради перехода из "Ордабасы" в "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкого к ситуации, 34-летний футболист будет зарабатывать в Костанае в 2-3 раза меньше, чем в "Ордабасы", а его ежемесячный заработок не превысит цифру в 6-7 миллионов тенге.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что Тагыберген ежемесячно зарабатывал 20 миллионов тенге.

Добавим, что Тагыберген ранее уже защищал цвета "Тобола". В матче третьего тура КПЛ он появился на поле во втором тайме, а его команда упустила победу в игре против "Елимая" (1:1).

"Ордабасы" определился с заменой Тагыбергену