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КПЛ
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"Ордабасы" опредилился с заменой Тагыбергену

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"Ордабасы" опредилился с заменой Тагыбергену ©КФФ

"Ордабасы" внес изменения в заявку на сезон КПЛ-2025. Вместо покинувшего клуб капитана Асхата Тагыбергена был добавлен вингер из Кабо-Верде Жоао Паулиньо, передают Vesti.kz.

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"Ордабасы" внес изменения в заявку на сезон КПЛ-2025. Вместо покинувшего клуб капитана Асхата Тагыбергена был добавлен вингер из Кабо-Верде Жоао Паулиньо, передают Vesti.kz.

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26-летний футболист перебрался в стан шымкентцев на правах аренды из румынского "АЦСМ Поли Яссы". Срок соглашения истекает 31 декабря текущего года.

Ранее он играл за клубы из Молдовы, Португалии и Кабо-Верде. Провел два матча за юношескую сборную своей страны.

Добавим, что 34-летний Тагыберген покинул "Ордабасы" и уже присоединился к "Тоболу". В стане костанайцев подтвердили возвращение полузащитника в свои ряды.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 3, мужчины
30 марта 17:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
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Футбол КПЛ КПЛ 2025 Казахстан Ордабасы ФК Тобол ФК Шымкент

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