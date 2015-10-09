"Ордабасы" опредилился с заменой Тагыбергену

"Ордабасы" внес изменения в заявку на сезон КПЛ-2025. Вместо покинувшего клуб капитана Асхата Тагыбергена был добавлен вингер из Кабо-Верде Жоао Паулиньо, передают Vesti.kz.

26-летний футболист перебрался в стан шымкентцев на правах аренды из румынского "АЦСМ Поли Яссы". Срок соглашения истекает 31 декабря текущего года.

Ранее он играл за клубы из Молдовы, Португалии и Кабо-Верде. Провел два матча за юношескую сборную своей страны.

Добавим, что 34-летний Тагыберген покинул "Ордабасы" и уже присоединился к "Тоболу". В стане костанайцев подтвердили возвращение полузащитника в свои ряды.