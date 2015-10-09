Томасов разрывает КПЛ даже в 37 лет! Почему ему стало только легче?

Главной звездой первого месяца нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стал 37-летний ветеран "Астаны" Марин Томасов. Опытный хорват забил четыре гола и сделал один результативный пас в трех прошедших матчах чемпионата. Корреспондент Vesti.kz восхищен дисциплиной одного из ярчайших игроков в истории КПЛ.

Накануне Томасов практически в одиночку решил исход домашней встречи с "Жетысу". Столичные выиграли со счетом 3:0, а все три гола на свой счет записал именно хорват. Сначала он воспользовался грубейшей ошибкой голкипера талдыкорганцев Дениса Кавлинова, затем замкнул головой навес Карто Бартолеца, а во втором тайме довел до ума стремительную контратаку "Астаны".

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Лучший бомбардир в истории клуба Томасов довел число своих голов за "Астану" до 114. А еще он уже 11 раз поражал ворота "Жетысу", и теперь семиреченцы для него - любимая команда, наряду с "Актобе". Ведь никому он не забивал так часто, как в ворота этих соперников.

Всего в составе "Астаны" он оформил уже шесть хет-триков и один покер. Причем ни разу подобное не повторялось дважды с кем-то из соперников. Четыре мяча он забил "Актобе" в 2019-м (5:0), по три гола вколотил "Иртышу" в 2018-м (4:0), "Кайрату" (6:0) и "Мактааралу" (4:0) в 2022-м, "Окжетпесу" в 2023-м (5:2) и в Лиге Европы "Санта-Коломе" в 2019-м (4:1). Теперь в списке и "Жетысу".

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В этом сезоне хорвата еще никто не смог остановить

В первом туре КПЛ "Астана" принимала у себя дома "Кайрат" (1:1). В той игре счет открыл как раз Томасов, нанеся идеальный дальний удар в своем стиле. Правда, команде это победу не принесло, так как соперники отыгрались ближе к концовке встречи.

Во втором туре, на выезде с "Кызыл-Жаром" (2:0), Марин обошелся без забитых голов. Но его точная подача нашла голову Джеффри Чинеду при угловом на 11-й минуте. Так Томасов помог команде ассистом.

Выходит, что на старте сезона Томасов отличается результативными действиями в каждом матче. Пять голевых очков в трех турах - это отличный показатель, которого нет ни у одного другого футболиста КПЛ.

Томасову стало только легче. В чем секрет?

Еще несколько лет назад было принято считать, что "Астана" зависима от качества игры Томасова. Если у него идет игра, то команда способна обыграть любого. Если игра не идет или его нет, то тогда страдает весь клуб.

Поэтому если Марин играл блекло, то это замечали все, и он зачастую подвергался критике. У других же игроков такого уровня ответственности не было, и в тяжелые моменты им доставалось меньше.

Но сейчас Томасову проявлять себя стало только проще. Все из-за более сбалансированного состава, результативного трио в нападении. Усман Камара поучаствовал уже в двух голевых атаках в двух последних матчах КПЛ - он помог забить Назми Грипши в ворота "Кызыл-Жара" и третий гол Томасову с "Жетысу".

Ну а про бомбардирское чутье Чинеду говорить не приходится. Еще в прошлом сезоне нигериец все всем доказал. В этом сезоне он пока забил лишь один гол, но моменты у него создаются регулярно. Где-то хромает реализация, но сомнений в том, что он забьет в этом сезоне еще много голов - практически нет. Тем более с такими партнерами.

В сумме мы получаем то, что игра "Астаны" теперь не зависит от правого фланга Томасова, так как через центр и слева тоже стабильно создаются опасные подходы к чужим воротам. Это не только снижает общую нагрузку Марина, но и дает ему больше пространства, так как защитники не обделяют вниманием тех же Чинеду, Грипши и Камара.

Но ничего бы из этого не было без дисциплины Томасова и его преданности делу. Он упорно работает на тренировках, отпахал во время сборов перед стартом сезона. Даже, казалось бы, мелочь, что Томасов выходит со стадиона после матчей последним - о чем-то да говорит. Большое внимание опытный полузащитник уделяет восстановлению.

Поэтому Томасов и продолжает показывать высокий уровень даже в 37 лет. Поэтому он забивает/отдает в каждом туре. Поэтому он носится по полю весь матч, отрабатывая в защите и неустанно вступая в силовые и скоростные дуэли в атаке.

Этот сезон Томасов начал очень многообещающе. В прошлом году он провел 38 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 10 ассистов. В этом году, если он продолжит в том же духе, есть все шансы улучшить эту статистику.

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Фото: ФК "Астана"©️