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Англия
Вчера 20:23
 

Холанда отправили в четвертый дивизион после травмы за "Манчестер Сити"

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Холанда отправили в четвертый дивизион после травмы за "Манчестер Сити" ©depositphotos.com/newsimages.co.uk

Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вновь оказался в центре внимания благодаря резкому высказыванию. На этот раз под удар попал норвежский бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сообщают Vesti.kz.

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Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вновь оказался в центре внимания благодаря резкому высказыванию. На этот раз под удар попал норвежский бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сообщают Vesti.kz.

"Он забивает голы, но ему нужно как-то улучшать свою игру в целом. Его сегодняшний уровень очень низок, ему многого не хватает на поле. Когда я смотрю на него, то иногда мне кажется, что вижу игрока лиги 2 (четвертая по силе лига в Англии - Прим. Ред)", - цитирует слова Кина derbyderbyderby.it.

Напомним, что Холанн выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года и уже успел завоевать множество трофеев с клубом.

В текущем сезоне АПЛ норвежец провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и сделал три ассиста.

В прошедшей встрече Кубка Англии против "Брайтона" Холанд получил травму и выбыл на срок от пяти до семи недель.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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