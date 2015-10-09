Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 08:56
 

"Астана" сделала заявление для Григория Бабаяна

  Комментарии (1)

Поделиться
"Астана" сделала заявление для Григория Бабаяна ©ФК "Астана"

Сегодня, 2 апреля, свой 45-летний юбилей отмечает главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян, которого с этим важным событием поздравил столичный клуб, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сегодня, 2 апреля, свой 45-летний юбилей отмечает главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян, которого с этим важным событием поздравил столичный клуб, передают Vesti.kz.

Бабаян основную часть своей тренерской карьеры провел в системе "Астаны", начиная с роли ассистента, а затем став главным тренером.

Также он входил в тренерский штаб сборной Казахстана, возглавлял костанайский "Тобол", а также работал в "Алма-Ате" и московском ЦСКА.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги "Астана" занимает третье место, набрав семь очков после трех матчей. Следующую игру подопечные Бабаяна проведут на своем поле с шымкентским "Ордабасы" 5 апреля.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Бабаян Григорий Астана ФК КПЛ КПЛ 2025

Реклама

Живи спортом!