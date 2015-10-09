Самородов назвал самого сложного соперника среди лидеров РПЛ

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "РБ Спорт" признался, что матч против "Спартака" из тройки лидеров чемпионата России был для него самым сложным, передают Vesti.kz.

Он отметил, что московская команда способна бороться за чемпионство.

- "Спартак" - хорошая, мастеровитая команда с квалифицированными игроками, - говорит Самородов. - Думаю, они способны бороться за чемпионство. Но мы отталкиваемся от своей игры, я не смотрю, в конце или начале турнирной таблицы находится соперник. Без разницы. Отталкиваемся только от своей игры.

- Против кого из тройки "Спартак", "Зенит", "Краснодар" было тяжелее всего?

- Лично для меня было тяжелее всего против "Спартака", пришлось много побегать.

В этом сезоне Самородов провел 23 матча за "Ахмат", забив пять голов и сделав две голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.

Напомним, что цвета "Зенита" защищает другой казахстанец Нуралы Алип.