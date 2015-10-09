Моуринью разрушил карьеру воспитанника "Ливерпуля": теперь он бежит в США

После пяти месяцев без клуба 28-летний английский вингер Райан Кент наконец-то определился с новым местом работы. Его следующим этапом в карьере станет американский клуб "Сиэтл Саундерс", выступающий в МЛС. Кент подписал контракт с "Сиэтлом" до конца сезона-2025 с опцией продления еще на один год, передают Vesti.kz, со ссылкой на Тalksport.

Последним клубом Кента был турецкий "Фенербахче", где его карьера застопорилась из-за конфликта с Жозе Моуринью. По информации турецких СМИ, главный тренер прямо заявил игроку:

"Я никогда не выпущу тебя на поле", - после чего настоял на расторжении контракта.

В 2024 году Кент сыграл лишь два матча против "Аланьяспора" и "Лугано" и окончательно выпал из обоймы.

До этого он был лидером "Рейнджерс", где провел 218 матчей, забил 33 гола и отдал 56 ассистов. Его также помнят по выступлениям за "Барнсли", где получил награду "Молодой игрок года", а также по арендам в "Ковентри", "Бристоль Сити" и "Фрайбурге". А в академии "Ливерпуля" Кент играл с семи лет.

В "Сиэтле" на него рассчитывают как на усиление атаки. Главный тренер Брайан Шметцер отметил, что Кент умеет обострять, растягивать защиту соперника и обладает хорошей техникой - именно этого не хватало команде.