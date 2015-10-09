Казахстан избежал разгрома в отборе на Евро-2025

Юношеская женская сборная Казахстана (до 19 лет) стартовала во втором раунде отбора на чемпионат Европы 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Команда Орынбасара Дауренбекова в первом матче группы B3 лиги B играла со сверстницами из Латвии.

На 12-й минуте Алина Ансоне вывела латвиек вперед. Паула Дзене на 24-й минуте удвоила преимущество своей команды.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Эвелина Яунславиете довела дело разгрома.

На 67-й минуте Ансоне не сумела реализовать пенальти.

Казахстанки сумели размочить счет на 77-йминуте: отличилась Адина Бейбит.

Отметим, что в другом матче команда Косово разгромила хозяек мини-турнира сборную Мальты - 6:0.

В следующем матче, который пройдет 4 апреля Казахстан сыграет с Косово. А 7-го числа команда Дауренбекова встретится с Мальтой.

Напомним, чемпионат Европы состоится предстоящим летом в Польше.