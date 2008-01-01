|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
4
|
-11
|
|
|
|341
|12 (17)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Окжетпес-М
|
4
|
-6
|
|
|
|338
|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
10
|
-10
|
|
1
|
|828
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
|
7
|
-12
|
|
|
|630
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2022
|Окжетпес-М
|
5
|
-6
|
+0/-2
|
|
|450
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
15
|
-11
|
+0/-3
|
1
|
|1268
|1 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
3
|
-5
|
+0/-2
|
|
|270
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2023
|Окжетпес-М
|
2
|
-2
|
+0/-1
|
1
|
|180
|10 (11)
|Премьер-Лига Казахстана 2024
|Кызылжар
|
|
|
|
|
|9 (14)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Кызылжар
|
2
|
-2
|
|
|
|180