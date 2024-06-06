Мбаппе определился с игровой позицией в "Реале"

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 13:00
©ligue1.com

Стало известно, на какой позиции новичок "Реала" - французский нападающий Килиан Мбаппе хотел бы играть в мадридском клубе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, Мбаппе не собирается просить главного тренера "Реала" Карло Анчелотти задействовать его на конкретной позиции. Форвард просто хочет играть за "королевский клуб", фанатом которого является с детства, и выиграть в его составе Лигу чемпионов. Ему не важно, какую роль на поле ему отведут.

В самом "Реале" не опасается за отношения в команде после прихода Мбаппе. В клубе уверены, что трансфер француза позволит усилить команду и не нарушит атмосферу в раздевалке.

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что подписание Мбаппе приблизит команду к "совершенству со спортивной точки зрения". При этом Анчелотти уверен, что сможет найти для Мбаппе подходящую роль в команде.

Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"

3 июня "Реал" официально объявил о переходе Мбаппе. 25-летний нападающий подписал пятилетний контракт. Сообщалось, что Мбаппе получил контракт на 100 миллиардов в "Реале".

с 2017 года Килиан выступал за "Пари Сен-Жермен", в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги. За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

"Реал" установил космический ценник на Мбаппе

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:00
Испания
"Реал" решил судьбу обладателя "Золотого мяча"
Вчера , 13:00
Испания
Мбаппе определился с игровой позицией в "Реале"
5 июня, 23:31
Испания
"Реал" планирует заработать космическую сумму на Мбаппе
5 июня, 15:27
Испания
"Реал" подготовил новую форму для Мбаппе
5 июня, 14:56
Испания
Мбаппе рассказал об угрозах ПСЖ и назвал своих спасителей
5 июня, 10:41
Испания
Стало известно, кого Хави хотел подписать на место Левандовски
5 июня, 08:13
Испания
В "Барселоне" назвали причину увольнения Хави
4 июня, 23:48
Испания
В "Барселоне" отреагировали на переход Мбаппе в "Реал"
4 июня, 19:26
Испания
"Реал" установил космический ценник на Мбаппе
4 июня, 15:20
Испания
"Барселона" определилась с главным трансфером на лето
© 2008 - 2024 ТОО «EML»