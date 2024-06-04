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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" дал Мбаппе контракт на 100 миллиардов

"Реал" дал Мбаппе контракт на 100 миллиардов
©instagram.com/k.mbappe/

Стали известны финансовые условия контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

3 июня "Реал" объявил о подписании пятилетнего соглашения с Мбаппе. Нападающий перешел в "королевский клуб" на правах свободного агента.

По информации The Telegraph, зарплата 25-летнего форварда составит 15 миллионов евро за сезон (33,3 миллиарда тенге за пять лет).

Кроме того, Мбаппе полагается подписной бонус в размере 150 миллионов евро (66,7 миллиарда тенге), который будет выплачиваться в течение всех пяти лет. Также игрок получит процент от своих имиджевых прав.

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Напомним, с 2017 года Килиан выступал за "Пари Сен-Жермен", в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан Ла Лига Футбольные трансферы Футбол

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