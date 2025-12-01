Испания
"Барселоне" предложили 75 миллионов за звезду и поставили в тупик Лапорту

Жоан Лапорта. ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" столкнулась с дилеммой, получив крупное предложение за одного из ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Ньюкасл" удивил "Барсу": 75 миллионов за Торреса

Английский "Ньюкасл Юнайтед", по данным Fichajes, сделал предложение в 75 миллионов евро за испанского нападающего "сине-гранатовых" Феррана Торреса. Интерес "сорок" усилился на фоне формы 25-летнего форварда, который в текущем сезоне набрал девять голов и один ассист в 17 матчах.

Это предложение стало реакцией на трансферную активность конкурентов: ранее "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" предлагали 60 миллионов за вингера "Ньюкасла" Харви Барнса. Теперь команда ищет замену своему лидеру.

Лапорта оказался в тупике из-за возможного трансфера

В "Барселоне", как сообщает источник, удивились предложенной суммой. С одной стороны, каталонцы испытывают серьёзные финансовые трудности и не исключают продажи ради стабилизации бюджета.
С другой — Ферран Торрес стал одним из лучших игроков и доказал свою значимость для команды. Президенту команды Жоану Лапорте и спортивному отделу предстоит решить, что важнее: деньги или сохранение ударной силы в атаке.

"Ньюкасл" готов на всё: зарплата и роль лидера

Предложение "сорок" включает не только крупную трансферную сумму — в планах клуба сделать Торреса одним из самых высокооплачиваемых игроков состава. Ему готовы предложить контракт на 13,5 миллиона фунтов в год и статус ключевой фигуры проекта. Для самого футболиста это может стать серьёзным карьерным шагом, хотя он по-прежнему сосредоточен на игре за "сине-гранатовых".

Ранее в УЕФА приняли решение по "Барселоне" на матчи Лиги чемпионов.

Добавим также, что в минувшие выходные "Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги.

