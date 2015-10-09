В УЕФА приняли решение по "Барселоне" на матчи Лиги чемпионов

Специальная комиссия УЕФА провела детальную инспекцию "Камп Ноу" прямо во время матча "Барселоны" с "Алавесом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным издания, эксперты остались полностью удовлетворены работой всех систем обновлённого стадиона и дали клубу зелёный свет на проведение домашних игр Лиги чемпионов. Ближайший евроматч назначен на 9 декабря — в этот день "Барселона" сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом".

После возвращения на родную арену каталонцы успели провести лишь два поединка Ла Лиги и оба выиграли: 4:0 у "Атлетика" и 3:1 у "Алавеса".

