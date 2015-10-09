Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 22:30
 

Ямаль и Ольмо помогли "Барселоне" сотворить камбэк в Ла Лиге

  Комментарии

Поделиться
Ямаль и Ольмо помогли "Барселоне" сотворить камбэк в Ла Лиге ©ФК "Барселона"

"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1.

Гости добились успеха уже на 1-й минуте усилиями Пабло Ибаньеса. На это каталонцы ответили точным ударом Ламина Ямаля (8-я) и дублем Дани Ольмо (26-я, 90+3-я).

"Барселона" набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" с 15 очками занимает 14-ю строчку.

В 15-м туре, 6 декабря, "Барселона" сыграет на выезде с "Бетисом", а "Алавес" в этот день примет дома "Реал Сосьедад".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Реал М
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!