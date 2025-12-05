Уже через четыре дня "Кайрат" ждёт домашнее противостояние с греческим "Олимпиакосом" на общем этапе Лиги чемпионов. Это будет первая игра в основном турнире, в которой команде не поможет её лучший бомбардир Дастан Сатпаев. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто заменит талантливого нападающего.

17-летний форвард пропустит встречу с "Олимпиакосом" в Астане из-за перебора жёлтых карточек. После игры с "Копенгагеном" (2:3) главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин рассказал, что он сам попросил подопечного "обнулиться", так как Дастан всё равно пропустил бы матч с греками из-за запланированного лечения. Зато с "Брюгге" и "Арсеналом" в январе Сатпаев должен сыграть без риска перебрать жёлтые.

Сатпаев был заменён лишь раз во всех матчах общего этапа

Во всех пяти турах юный талант выходил на поле в стартовом составе, и только в памятном противостоянии с мадридским "Реалом" (0:5) он не доиграл встречу до финального свистка - Уразбахтин заменил его на 80-й минуте.

В играх против "Спортинга" (1:4), "Пафоса" (0:0) и "Копенгагена" он получал предупреждения. Третья жёлтая карточка на общем этапе автоматически переходит в одноматчевую дисквалификацию, что и случилось с Дастаном.

Если взглянуть в прошлое, то в трёх стартовых турах общего этапа тренерский штаб задействовал Сатпаева в центре нападения. В качестве подмоги ниже действовал Жоржиньо, а правого вингера играл номинальный латераль Александр Мрынский.

Игру четвёртого тура с "Интером" (1:2) из-за травмы пропускал основной правый защитник Еркин Тапалов, и по этой причине Мрынский спускался в оборону. В атаке Сатпаева переставляли на фланг, а на острие выходил уже бразилец Эдмилсон.

В последней игре с "Копенгагеном" Тапалов вернулся в строй, но не было уже другого крайнего защитника Луиша Маты, поэтому Мрынский вновь оказался в защите (Тапалов сменил фланг). В атаке были всё те же люди, что и в игре с "Интером": трио Громыко - Жоржиньо - Сатпаев, а также Эдмилсон в центре нападения.

Кто теперь заменит Сатпаева в атаке "Кайрата"?

Самый лучший вариант для алматинцев - это надежда на полноценное восстановление Маты. Если португальский защитник закроет свою позицию левого защитника, то Тапалов будет действовать справа, а Мрынский поднимется на позицию вингера, как это была в матчах против "Спортинга", "Реала" и "Пафоса".

Тогда Мрынский и Валерий Громыко будут действовать на флангах атаки, а Жоржиньо помогать Эдмилсону в центре. И это самый рациональный вариант. Кроме того, болельщикам "Кайрата" нужно ждать возвращения в состав капитана Александра Мартыновича, который должен будет сыграть в центре защиты вместо заменявшего его в двух последних играх Александра Широбокова.

Помимо Сатпаева тренерский штаб не сможет рассчитывать на выбывшего из строя до конца года израильского хавбека Офри Арада. Тут выделяется опция дуэта Дамира Касабулата и Дана Глазера, что зрители уже видели в игре с "Копенгагеном". С другой стороны, готов сыграть и забивший в том матче гол Олжас Байбек. Он зарекомендовал себя очень даже неплохо.

Что касается атаки, не будем забывать и про Азамата Туякбаева, который уже играл целый тайм против "Пафоса" и получил хорошие оценки. Но если Уразбахтин решит задействовать юного воспитанника, то придётся выдернуть его из состава U-19, и он не сможет помочь команде в юношеской Лиге УЕФА в тот же день.

Поэтому самый реальный вариант состава выглядит так: в воротах Темирлан Анарбеков, в центре защиты Мартынович и Егор Сорокин, на флангах обороны Тапалов и Мата, в центре поля Касабулат и Глазер, на флангах атаки Мрынский и Громыко, оттянутый форвард Жоржиньо и нападающий Эдмилсон.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Олимпиакос" состоится во вторник, 9 декабря. Игра на "Астана Арене" начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. После пяти туров в активе казахстанцев один набранный балл, а у греков два очка.

Ранее стало известно, что клуб покинул вратарь Александр Заруцкий, который теперь не поможет команде в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов:

