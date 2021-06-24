Сотворил шедевр, ударил с лету и попал в "девятку". Выбери лучший гол 17-го тура КПЛ-2021

Vesti.kz в рубрике "Гол тура" называют лучшее взятие ворот в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу и предлагают выбрать лучший мяч 17-го. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голевых эпизодов. Отдать голос за лучший из них можно по этой ссылке.

Самым красивым в 16-м туре стал гол полузащитника "Шахтера" Алана Чочиева. Российский хавбек принес победу своему клубу в игре с "Таразом" (1:0). На 21-й минуте он образцово пробил со штрафного в верхний угол. За этот мяч болельщики отдали 33 процента голосов.

На втором месте полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев. У него 22 процента. Остальные участники голосования: Каролис Лаукжемис, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар") и Рамазан Каримов ("Каспий") набрали по 15 процентов.

В 17-м туре, на наш субъективный взгляд, топ-5 голов выглядит следующим образом:

Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

Полузащитник сборной Кыргызстана после возвращения из национальной команды сыграл первый матч за алматинцев и отметился первым голом. На 90-й минуте встречи с "Каспием" уверенно пошел на двоих соперников и после нескольких финтов поставил эффектную точку в игре - 5:1.

Дарко Зорич ("Кызыл-Жар")

Черногорский хавбек на 69-й минуте игры с "Актобе" эффектно поразил ворота "красно-белых". Зорич открыл счет в матче, но соперник сумел отыграться.

Жоао Пауло ("Ордабасы")

Бразильский форвард стал соавтором победы над "Астаной" (2:0). На 24-й минуте забил второй гол в ворота столичного клуба. Этот мяч стал решающим. Как итог, "Астана" потерпела первое поражение в сезоне.

Руслан Мингазов ("Каспий")

Легионер из Туркменистана забил гол престижа в матче с "Кайратом" в Алматы, где "Каспий" потерпел разгромное поражение - 1:5. Мингазов сумел сильно и точно пробить в верхний угол с 30 метров.

Жакып Кожамберды ("Тараз")

Полузащитник "Тараза" красивым ударом с лету сравнял счет в игре с "Тураном" (1:1) и спас свой клуб от поражения. Такие мячи можно пересматривать долго.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2-й тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4-й тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7-й тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11-й тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12-й тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14-й тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

15-й тур. Шафик Тигруджа ("Каспий") - гол в ворота "Жетысу".

Отметим, матчи 17-го тура состоялись 22 и 23 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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