Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Прямая трансляция EFC 37
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021

Его мяч принес команде победу.

Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021
Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Гол полузащитника "Каспия" Шафика Тигруджи признан лучшим в 15-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Французский легионер актаусцев отличился на 18-й минуте матча с "Жетысу", нанеся удар с 30 метров в "девятку". Этот гол принес "Каспию" победу в Талдыкоргане - 1:0.

Тигруджа набрал 36 процентов голосов.

Второе место в голосовании занял нападающий "Кайрата" Вагнер Лав - 25 процентов. Жоао Пауло из "Ордабасы" расположился на третьей строчке, у него 16 процентов. Защитник "Кызыл-Жара" Руслан Есимов набрал 13 процентов голосов, а форвард "Тобола" Неманья Николич замкнул топ-5 данного голосования. У сербского легионера 11 процентов. 

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14 тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

Напомним, матчи 15-го тура прошли 12 и 13 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Голы недели голы Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Лав Вагнер Бразилия Кенесов Арман

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:59
Футбол
Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб
Сегодня , 16:37
Футбол
Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021 Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021
Сегодня , 15:54
Футбол
"Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове "Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове
Сегодня , 12:22
Футбол
Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021 Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021
Сегодня , 11:14
Футбол
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ
Вчера , 22:27
Футбол
"Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление "Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление
Вчера , 19:56
Футбол
"Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника "Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника
Вчера , 19:30
Футбол
Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020 Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020
Вчера , 18:12
Футбол
Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна
Вчера , 17:02
Футбол
Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки
Вчера , 16:26
Футбол
Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере
Вчера , 16:00
Футбол
Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов
Вчера , 14:19
Футбол
Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола" Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
Вчера , 13:16
Футбол
Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Вчера , 09:22
Футбол
Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата" Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
16 июня, 22:19
Футбол
В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной
16 июня, 21:40
Футбол
Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны" Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
16 июня, 20:21
Футбол
Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию
16 июня, 19:14
Футбол
Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА
16 июня, 18:25
Футбол
Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов
16 июня, 16:16
Футбол
"Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов "Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов
16 июня, 15:09
Футбол
Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности
16 июня, 14:44
Футбол
Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
16 июня, 11:50
Футбол
В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион
16 июня, 11:24
Футбол
Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
16 июня, 10:22
Футбол
С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций
16 июня, 08:52
Футбол
Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА
16 июня, 08:28
Футбол
"Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб "Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб
15 июня, 19:26
Футбол
Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ
15 июня, 17:17
Футбол
"Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным "Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика