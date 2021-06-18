Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021

Гол полузащитника "Каспия" Шафика Тигруджи признан лучшим в 15-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Французский легионер актаусцев отличился на 18-й минуте матча с "Жетысу", нанеся удар с 30 метров в "девятку". Этот гол принес "Каспию" победу в Талдыкоргане - 1:0.
Тигруджа набрал 36 процентов голосов.
Второе место в голосовании занял нападающий "Кайрата" Вагнер Лав - 25 процентов. Жоао Пауло из "Ордабасы" расположился на третьей строчке, у него 16 процентов. Защитник "Кызыл-Жара" Руслан Есимов набрал 13 процентов голосов, а форвард "Тобола" Неманья Николич замкнул топ-5 данного голосования. У сербского легионера 11 процентов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".
12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".
13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".
14 тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".
Напомним, матчи 15-го тура прошли 12 и 13 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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