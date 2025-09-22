Сегодня, 22 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоится перенесённый матч восьмого тура между "Кайратом" и "Женисом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о раскладах на эту игру и шансах команд на успех.

Матч между алматинцами и столичными пройдёт на "Центральном" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени, а в прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazsport и YouTube-канал KFF League.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Женис" в КПЛ

"Кайрат" желает вернуть себе лидерство в таблице

О мотивации хозяев лишний раз напоминать не приходится: команда претендует на чемпионство и борется за золото со своими принципиальными соперниками из "Астаны". В пятницу столичные обыграли "Тобол" (3:2) и вышли на первое место в турнирной таблице, но у "Кайрата" есть игра в запасе, которая и состоится сегодня.

Если "Кайрат" оформит победу над "Женисом", то вновь на два очка опередит конкурентов. Ничья сравняет их по количеству баллов, а вот в случае поражения алматинцев "Астана" закрепится в лидерах.

До конца первенства алматинцам осталось провести четыре игры, включая сегодняшнюю. Цена ошибки с каждой встречей всё выше.





Весной "Кайрат" с большим трудом выиграл "Женис" в гостях

В первом круге команды играли в Астане, это было в мае. "Кайрат" приезжал в столицу в статусе явного фаворита матча. Но по итогу всё вышло не так однозначно.

На перерыв подопечные Рафаэля Уразбахтина ушли с комфортным преимуществом в два гола - отличились Георгий Зария с пенальти и Валерий Громыко с игры. Но в самом начале второго тайма "Кайрат" остался в меньшинстве - с поля был удалён голкипер Темирлан Анарбеков.

На замену вместо полевого игрока срочно вышел Александр Заруцкий, однако команда всё же чувствовала, что соперник в большинстве. Во второй половине встречи "Женис" контролировал мяч 70 процентов времени. У них был перевес по ударам (7-1) и ударам в створ (4-0). Однако они смогли забить только один гол - пенальти реализовал Мика.

"Женис" впервые с мая проиграл в КПЛ, а "Кайрат" тратит силы

В прошлом туре "Женис" проиграл в гостях "Ордабасы" (1:2), и это поражение было первым для команды в КПЛ, начиная с июня. В сумме они не уступали соперникам в 11 встречах кряду. Возможно, что с мотивацией проблемы начались после вылета из Кубка Казахстана в конце августа - команда пропустила в финал "Тобол" и остановилась на стадии полуфинала (1:2, 1:1).

В КПЛ "Женис" давно обезопасил себя от каких-либо проблем, и даже поднялся на седьмую строчку (если наберут очки с "Кайратом", то станут шестыми). Сейчас никаких больших задач перед командой Андрея Демченко не стоит - лишь банальная история о том, что играть нужно от матча к матчу и ради болельщиков. Пока жили надежды на победу в Кубке Казахстана, то и заряд огня в глазах у игроков был. Сейчас же с этим будет посложнее.

С другой стороны, не каждый год удаётся сыграть с действующим участником Лиги чемпионов. Возможно, этот фактор добавит больше желания гостям проявить себя в выездном противостоянии.



Но и "Кайрату" непросто, ведь они сейчас проводят куда больше матчей и тратят больше сил на выездах. Причём почти для всего коллектива это в новинку, так как мало кто раньше играл в Лиге чемпионов.

Четыре дня назад алматинцы играли в Лиссабоне (Португалия) со "Спортингом" (1:4), а уже через восемь дней их ждёт противостояние с мадридским "Реалом" на своём стадионе. Поэтому фактор свежести будет за "Женисом".



Кто же окажется сильнее в битве двух жёлто-чёрных команд? Узнаем уже сегодня вечером.

Отметим, что это последняя игра "Кайрата" перед домашним матчем с "Реалом", который состоится 30 сентября.

Фото: ФК "Кайрат"©️