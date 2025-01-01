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Футбол

Андрей Демченко

Россия  Россия Украина  Украина
Возраст
48 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 августа 1976
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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